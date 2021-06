Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle désillusion pour Leonardo avec une pépite du club !

Publié le 15 juin 2021 à 21h45 par A.D.

Leonardo et le PSG seraient sur le point de perdre une énième pépite. Selon la presse allemande, Abdoulaye Kamara aurait trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour signer son tout premier contrat professionnel.

Pensionnaire du PSG, Abdoulaye Kamara n'a pas encore signé son premier contrat professionnel. Et comme beaucoup d'autres avant elle, la pépite de 16 ans pourrait snober le PSG et rejoindre un nouveau club avant de le faire. D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato , Abdoulaye Kamara ne voudrait pas parapher son premier bail pro avec le PSG. Une information qui n'aurait pas échappée au Borussia Dortmund et au Bayer Leverkusen, au bras de fer pour recruter le jeune milieu de terrain.

Un accord entre le Borussia Dortmund et Abdoulaye Kamara ?