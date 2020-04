Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme clairement pour Neymar !

Publié le 16 avril 2020 à 1h45 par La rédaction

Un nouvel élément est venu ces dernières heures confirmer une tendance claire au sujet de Neymar. Explication

A l’occasion d’un entretien à Canal Plus , Ander Herrera a livré des éléments très intéressants au sujet de Neymar : « C’était fantastique. Je me rappelle après le match à Dortmund, ils ont célébré la victoire comme la victoire de la Ligue des Champions. On a pensé que c’était très important de gagner contre nous. Cette situation a donné beaucoup, beaucoup de forces au groupe. Je me rappelle par exemple que Neymar a fait beaucoup pour le groupe durant cette période de deux ou trois semaines. On a décrété l’union sacrée chez Neymar. Il a été très très concentré. Il a emmené tout le monde avec lui. Quand j’ai vu quelques journalistes dire que Neymar ne pensait pas au PSG, j’ai vu ce qu’il a fait durant cette période. C’était incroyable (...) Le capitaine, tout le monde (était motivé). Neymar a donné beaucoup pour le groupe je pense durant cette période. Un joueur de qualité mondiale qui donne ça, ça veut dire qu’il pense beaucoup au groupe et au collectif ».

Les portes s’ouvrent pour une prolongation à Paris

En racontant ces moments avant le choc contre Dortmund, Herrera apporte une confirmation claire : celle que Neymar est désormais clairement dans l’état d’esprit de poursuivre son aventure avec le PSG sur un plus long terme. Cela prouve également que Neymar croit de plus en plus dans le projet PSG. Les portes s’ouvrent donc pour une prolongation à Paris… D’autant qu’il apparaît clair que le crack brésilien ne croit plus en la fiabilité financière du Barça pour un transfert.