Mercato - PSG : Nouvel indice de taille, un gros transfert prend forme

Priorité du PSG l'été dernier, Milan Skriniar le sera encore une fois lors du mercato d'hiver. Et pour cause, le club parisien cherche toujours à recruter un défenseur central et le contrat du Slovaque s'achève en juin prochain. D'ailleurs, la dernière réunion prévue entre l'Inter Milan et son joueur a été repoussée. De bon augure pour le PSG.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Durant tout l'été, le PSG a tenté de recruter Milan Skriniar, la grande priorité de Luis Campos et Christophe Galtier. Cependant, l'Inter Milan n'a rien lâché, réclamant 80M€ pour le transfert de son défenseur central bien que son contrat s'achève en juin prochain. Une somme que le PSG a refusé de payer, ce qui pourrait permettre aux Parisiens de revenir à la charge dès le mois de janvier avec une offre largement revue à la baisse. L'Inter Milan sera alors dos au mur et devra trancher entre accepter une offre au rabais ou prendre le risque de laisser partir libre Milan Skriniar en fin de saison.

La réunion entre l'Inter et Skriniar encore repoussée

Un dilemme que l'Inter Milan souhaite absolument éviter. C'est la raison pour laquelle pour le club lombard tente de convaincre Milan Skriniar de prolonger. Pour le moment en vain. Et les derniers indices ne devraient pas rassurer les Intéristes. En effet, comme le révèle TMW , une réunion été prévue entre l'Inter Milan et les représentants de Milan Skriniar après la double confrontation contre le FC Barcelone. Celle-ci est désormais passée, mais les deux parties ne se sont toujours pas rencontrées. Cela compromet donc les plans de l'Inter qui espérait régler le cas Skriniar avant la fin du mois d'octobre. Cela semble désormais compromis.

