Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 9 janvier 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Alors que la presse espagnole indiquait que les négociations étaient à l’arrêt, Kylian Mbappé continuerait de discuter avec le PSG au sujet d’une prolongation de contrat.

Le dossier Kylian Mbappé devrait, à coup sûr, marquer le prochain mercato estival. Arrivé au PSG en 2017, l’attaquant pourrait décider de mettre fin à son aventure parisienne et quitter la Ligue 1 à la fin de la saison. En effet, le joueur se questionnerait sur son avenir et ne resterait pas insensible aux appels lancés par le Real Madrid, qui rêve de l’attirer. Zinédine Zidane serait un grand fan de Mbappé et aurait l’intention de formuler une offre à l’issue de la saison. Mais le PSG ne compte pas rester les bras croisés dans ce dossier. Nasser al-Khelaïfi et Leonardo se seraient fixés comme objectif de conserver le champion du monde et de lui faire signer un nouveau contrat. Lié au PSG jusqu’en 2022, Mbappé ne s’est toujours pas prononcé clairement sur son avenir, mais en coulisses, les négociations se poursuivraient.

« Mbappé négocie avec le Paris Saint-Germain »

La presse espagnole indiquait jeudi que les discussions étaient à l’arrêt entre Leonardo et le joueur, et que son départ cet été serait acté. Mais Fabrizio Romano apporte des informations contradictoires. Selon le journaliste du Guardian , Kylian Mbappé continuerait de négocier avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. « Il négocie avec le Paris Saint-Germain, il négocie, et le président du Paris Saint-Germain (Nasser) Al-Khelaifi, est toujours aussi optimiste. Vous savez, avoir beaucoup d'argent rend si facile d'essayer de nouer un nouvel accord avec Mbappé. Mais évidemment, c'est au joueur de trouver un accord sur un contrat et quand on parle avec des joueurs comme Mbappé, comme Neymar, ce n'est pas un contrat normal » a-t-il confié dans un entretien accordé à Givemesport . Mais le directeur sportif parisien va devoir se montrer convaincant dans ce dossier. En effet, l’attaquant souhaite remporter des titres et cela passe par un bon effectif. Ainsi, le joueur de 22 ans aimerait obtenir des garanties sportives de la part de sa direction avant de prendre une décision. « Le Paris Saint-Germain fait vraiment pression pour essayer de trouver un accord et, lorsque vous parlez avec le Paris Saint-Germain de nouvelles signatures, ils disent que `` nos nouvelles signatures permettront de garder Mbappé et Neymar au club '', alors ils travaillent avec toutes leurs énergies sur cet accord et ils sont convaincus qu'ils iront jusqu'à l'été en essayant de garder Kylian Mbappé pour la saison prochaine et pour l'avenir du club » a poursuivi Romano. Autrement dit, les prochains mercato du PSG devraient avoir une grande influence sur la décision de Mbappé.

Une longue liste de prétendants pour Mbappé