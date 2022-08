Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert de Bernardo Silva

Publié le 18 août 2022 à 09h15 par La rédaction

Toujours dans l’optique de vouloir se renforcer, le Paris Saint-Germain vise Bernardo Silva. Le FC Barcelone est aussi sur le coup et le club catalan serait très bien avancé dans le dossier, qui connaît un nouveau rebondissement...

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite toujours se renforcer après les arrivées d’Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele ou encore Vitinha, le club de la capitale voudrait encore trois nouveaux joueurs. Parmi eux, Luis Campos a dans le viseur Bernardo Silva comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 3 août. Mais le FC Barcelone est aussi sur le coup.

Bernardo Silva. Ni el Barça da por perdido al jugador, ni el City se ha cerrado en banda ni mucho menos el jugador se ha resignado a quedarse en Manchester. Calma... — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) August 17, 2022

Le FC Barcelone ne lâche pas l’affaire

Mercredi, The Athletic annonçait que Bernardo Silva était désormais focalisé à 100 % sur Manchester City, un nouveau rebondissement pourrait tout changer dans le dossier. En effet, AS annonce de son côté que le FC Barcelone n'a pas abandonné le dossier, et de son côté, Bernardo Silva ne s'est pas résigné à rester en Angleterre.

L’alternative Aubameyang écartée