Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Lewandowski !

Publié le 15 mai 2022 à 12h45 par Dan Marciano

Annoncé comme l'un des favoris pour accueillir Robert Lewandowski, le FC Barcelone n'aurait pas les moyens de financer cette opération.

Robert Lewandowski a mis fin aux rumeurs ce samedi. Lié au Bayern Munich jusqu'en 2023, l'international polonais a confirmé ses envies d'ailleurs : « Il est bien possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas le dire à 100%, mais c'est possible. Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan Salihamidžić et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern ». La balle est désormais dans le camp des responsables bavarois. Prendront-ils la décision de le conserver, quitte à la perdre gratuitement l'année prochaine ? Réponse lors du prochain mercato estival.

Le FC Barcelone trop court pour Lewandowski ?