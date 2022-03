Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à claquer la porte cet été ? La réponse !

Publié le 14 mars 2022 à 21h10 par B.C. mis à jour le 14 mars 2022 à 21h13

Ce lundi, la presse espagnole a annoncé que Neymar voulait claquer la porte du PSG après les sifflets du Parc des Princes face à Bordeaux. Cependant, l’international brésilien n’a pas affiché d’envie de départ en interne, pour le moment.

Pris en grippe par le public du Parc des Princes ce dimanche à l’occasion de la réception de Bordeaux, Neymar a dû jouer sous les sifflets et les chants injurieux, de quoi affecter le numéro 10 du PSG. Bien qu’il comprenne la déception des supporters, ce dernier aurait été frustré par la réaction du public parisien ce dimanche, et à en croire la presse espagnole, cela pourrait même avoir une incidence sur son avenir. D’après AS , les événements survenus au Parc amèneraient Neymar à se poser des questions concernant la suite de sa carrière, au point d’imaginer un départ lors du mercato estival, mais de son côté, RMC se montre plus mesuré sur le sujet.

Neymar n'a pas exprimé d'envie de départ, mais se pose des questions