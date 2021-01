Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Une «chance historique» s'offre au Qatar !

Publié le 22 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail et l'Argentin est régulièrement annoncé du côté du PSG. Une chance que le Qatar doit saisir selon Dominique Séverac.

L'avenir de Lionel Messi continue de faire parler. Et pour cause, l'Argentin n'a toujours pas prolongé son bail au FC Barcelone qui prend fin en juin prochain. Et comme l'a récemment confié Leonardo, le PSG est dans le coup. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où », confiait le directeur sportif du PSG dans les colonnes de France Football . Et Dominique Séverac espère que le club de la capitale ne laissera pas filer cette opportunité.

«On a une chance historique de voir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps jouer en 1»