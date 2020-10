Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Ce témoignage fort de Herrera !

Publié le 20 octobre 2020 à 0h45 par Th.B.

Au PSG, Ander Herrera a la possibilité d’évoluer aux côtés de joueurs de classe mondiale à l’instar de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais pour lui, très heureux d’être au PSG, sa présence sera bénéfique aux deux stars tant qu’il sera un joueur parisien.

En juillet 2019, Ander Herrera a débarqué libre de tout contrat au PSG en provenance de Manchester United. À Paris, le milieu de terrain espagnol fréquente le gratin européen. De Neymar à Kylian Mbappé en passant par Keylor Navas, Angel Di Maria ou encore Marco Verratti, Herrera est entouré de stars. Bien évidemment, à l’approche de la rencontre entre le PSG et son ancien club Manchester United, Ander Herrera a été interrogé par la presse anglaise sur Mbappé et Neymar. Mais selon lui, les internationaux français et brésilien ont besoin d’un joueur de son acabit et il a scellé au passage son avenir au PSG.

« Ils ont besoin de joueurs comme moi. Je suis très heureux d'être ici et je le serai toujours tant que je serai utile »