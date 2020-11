Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé bloquent une autre star !

Publié le 23 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Son avenir à Manchester United étant encore très incertain, Paul Pogba pourrait changer d’air dans les mois à venir. Mais le PSG, qui compte déjà deux salaires colossaux avec Neymar et Kylian Mbappé, ne serait pas en mesure d’accueillir le milieu de terrain français.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé depuis plusieurs mois sur le départ. En effet, l’international français peine à retrouver son meilleur niveau avec Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils, et plusieurs grosses écuries européennes comme le Real Madrid, la Juventus ou encore le PSG ont été annoncées sur les traces de Pogba depuis plusieurs mois. Mais le PSG sera-t-il vraiment en mesure de rafler la mise avec l’international français ?

Neymar et Mbappé bloquent le dossier Pogba

Comme l’a annoncé The Athletic dimanche, le PSG pourrait pas recruter Paul Pogba l’été prochain pour une simple et bonne raison, c’est que les salaires de Neymar et de Kylian Mbappé pèsent déjà bien trop sur la masse salariale pour pouvoir envisager un transfert du milieu de terrain de Manchester United. Et à moins que Neymar ou Mbappé ne parte dans les prochains mois, Pogba ne signera donc pas au PSG.