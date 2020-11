Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo refroidi par cet attaquant de Serie A ?

Publié le 23 novembre 2020 à 1h15 par A.C.

Leonardo souhaiterait attirer Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli, au Paris Saint-Germain.

Handicapé par les blessures ces dernières années, Arkadiusz Milik n’a plus sa place au Napoli. Cette saison, le Polonais n’est en effet inscrit ni dans la liste pour la Serie A ni dans celle de la Ligue des Champions ! Il n’a donc pas disputé le moindre match depuis le début de la saison et, étant en fin de contrat, il attise de plus en plus de convoitises. C’est le cas avec le Paris Saint-Germain, ou Leonardo aurait flairé le bon coup, mais également de l’Inter.

Milik beaucoup trop gourmand