Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a pris une première décision pour son avenir !

Publié le 20 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar aurait donné rendez-vous en fin de saison à sa direction pour évoquer clairement la question d’une prolongation.

Proche de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone l’été dernier, Neymar souhaitait mettre un terme à son aventure au Parc des Princes. Finalement, faute d’accord financier entre les deux clubs, l’attaquant brésilien a été contraint de rester dans la capitale où son contrat actuel court jusqu’en juin 2022. Et alors qu’une prolongation au PSG est évoquée depuis plusieurs semaines pour Neymar, ce dernier aurait pris une première décision à ce sujet.

Le PSG a discuté avec Neymar, mais…

Comme l’a révélé Téléfoot dimanche, le contact serait renoué entre la direction et le clan Neymar, qui ne serait plus autant opposé qu’avant à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG. Toutefois, l’ancien joueur du FC Barcelone n’aurait pas encore tranché sur la question, et il aurait indiqué aux dirigeants qu’il devrait rendre sa décision en fin de saison.