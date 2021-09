Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Voilà une solution pour les gardiens !

Publié le 23 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’épineuse question de la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma fait déjà débat au PSG, un journaliste estime qu’il aurait fallu prêter le gardien costaricien pour préparer l’avenir avec la nouvelle recrue.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, Gianluigi Donnarumma a finalement opté pour une arrivée libre au PSG cet été malgré la présence d’un Keylor Navas impérial depuis deux ans au Parc des Princes. Maintenant que les deux gardiens sont au point physiquement, une rotation semble avoir été installée par Mauricio Pochettino, qui refuse d’établir une hiérarchie claire entre Navas et Donnarumma au PSG. Et pourtant, comme l’a souligné le journaliste de RMC Sport Florent Gautreau, cette situation pourrait difficilement perdurer, et il offre même une solution au PSG.

« Aucun problème si Navas avait été prêté »