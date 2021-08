Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 août 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid se ferait de plus en plus pressant dans le dossier Kylian Mbappé, le président du PSG refuserait de lâcher du lest dans le dossier pour l’instant.

« Tout le monde connait le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », lâchait Nasser Al-Khelaïfi ce mercredi lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi dans l’auditorium du Parc des Princes. Seulement voilà, si le président du PSG se veut affirmatif et confiant, la situation de l’international français n’est clament pas favorable au club de la capitale. À moins d’un an de la fin de son contrat, l’ancien joueur de l’AS Monaco refuse toujours de prolonger, et ce malgré le recrutement cinq étoiles du PSG cet été comme vous l’a indiqué le10sport.com ce vendredi.

Nasser Al-Khelaïfi pense qu’il peut convaincre Kylian Mbappé !