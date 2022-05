Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mystère total autour de Kylian Mbappé…

Publié le 11 mai 2022 à 22h25 par La rédaction

Marca apporte certains éléments qui ouvrent un vrai mystère sur l’attitude de Kylian Mbappe aujourd’hui. Explication.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif espagnol Marca a révélé que Kylian Mbappe aurait envoyé un message à l’intention de la direction du Real Madrid afin de lui confirmer qu’il signerait bien à Madrid cet été, même s’il n’officialisait rien pour l’instant. Que faut-il en penser ?

S’il rassure le Real…