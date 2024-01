Mercato - PSG : Mourinho pourrait relancer un transfert à 15M€

Axel Cornic

Après plusieurs problèmes rencontrés en Premier League, José Mourinho avait réussi à se relancer à l’AS Roma… jusqu’à très récemment, puisqu’il s’est fait virer. Un départ qui pourrait finalement rendre un grand service au Paris Saint-Germain, qui pourrait voir inspirer un second souffle à un dossier qui semblait perdu.

C’est un feuilleton qui dure depuis bien trop longtemps. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Renato Sanches n’y arrive pas à l’AS Roma et l’option de le revoir au PSG a été évoquée, puisque les Giallorossi souhaiteraient casser son prêt. Mais pour le moment, ce dossier semble être dans une impasse…

Un espoir de se relancer sans Mourinho ?

Car si le PSG semble prêt à accueillir Renato Sanches cet hiver, ce serait seulement pour lui trouver un nouveau club dans la foulée. Or, la seul piste pour le moment mènerait à Besiktas, une destination pas vraiment appréciée par l’international portugais. Mais la lumière pourrait venir du récent départ de José Mourinho de la Roma ! D’après les informations de Il Messaggero et de Calciomercato.com , le milieu souhaiterait profiter du départ du Special One pour se relancer sous les ordres de Daniele De Rossi. A noter que le deal passé l’été dernier pourrait rapporter entre 11 et 15M€ aux Parisiens, même si son option d’achat n’est pas obligatoire.

« La personne la plus frustrée et en même temps la plus impatiente de rejouer, c’est moi »