Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi reçoit un message de taille pour son avenir !

Publié le 27 mars 2022 à 20h45 par B.C. mis à jour le 27 mars 2022 à 20h49

Alors que Lionel Messi a laissé planer le doute concernant son avenir après le dernier match de l’Argentine, son sélectionneur Lionel Scaloni a commenté cette sortie.

« Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières. Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c'est le match contre l'Equateur (mardi à Guayaquil). Ensuite, les matches de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas. » Buteur lors de la victoire de l’Argentine sur le Venezuela (3-0) dans la nuit de vendredi à samedi, Lionel Messi a laissé planer un gros doute sur son avenir international après la rencontre. À bientôt 35 ans, l’Argentin est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 et ne devrait pas faire parler de lui durant le mercato, mais comme il l’a lui-même indiqué, le sextuple Ballon d’Or est dans le flou pour la fin de sa carrière, alors qu’une arrivée en Argentine ou aux États-Unis est évoquée une fois son passage au PSG terminé. Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Lionel Scaloni a commenté la sortie de sa star.

« Il est inutile de penser à ce qui va se passer après la Coupe du monde »