Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Real Madrid… Le choix de Mbappé fait encore parler en L1

Publié le 22 juin 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Il y a tout juste un mois, Kylian Mbappé a mis fin au suspens concernant son avenir en officialisant sa prolongation au PSG jusqu'en 2025. Un choix qui a été vivement critiqué en Espagne puisque l'attaquant français a longtemps été annoncé du côté du Real Madrid. Néanmoins, du côté de la Ligue 1, la décision de Kylian Mbappé est validée.

Longtemps annoncé du côté du Real Madrid alors que son contrat prenait fin au PSG, Kylian Mbappé a finalement prolongé son bail à Paris, prenant tout le monde de court. Evidemment, en Espagne, ce choix a largement été critiqué, mais la Ligue 1 se réjouit de conserver Kylian Mbappé comme l'explique l'entraîneur de Reims Oscar Garcia.

Équipe de France : Mbappé sort du silence et lâche une réponse cinglante à Le Graët https://t.co/Jz2AI0oudh pic.twitter.com/6aDJVOaILB — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 19, 2022

Oscar Garcia se réjouit du choix de Kylian Mbappé