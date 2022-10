Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi prépare un incroyable coup de tonnerre pour son avenir

Publié le 31 octobre 2022 à 09h15

Arthur Montagne

Eblouissant depuis le début de saison, Lionel Messi a clairement retrouvé son meilleur niveau, et le PSG s'en frotte les mains. Néanmoins, la question de l'avenir de La Pulga va ainsi rapidement faire débat compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Et d'après la presse anglaise, l'Inter Miami serait proche de réaliser un énorme coup.

Arrivé durant l'été 2021, Lionel Messi renaît après une première saison très compliquée avec le PSG. 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Ses statistiques résument à elles seules le début de saison que réalise l'international argentin, revenu à son meilleur niveau. Mais c'est également ce qui suscite de grandes attentes concernant son avenir, compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain.

L'Inter Miami serait confiant pour l'arrivée de Messi

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi, mais le joueur n'a pas encore tranché. Conscient de la situation, l'Inter Miami pourrait en profiter. En effet, selon les informations de The Athletic , la franchise de MLS serait même à l'heure actuelle l'option la plus probable pour l'avenir de Lionel Messi. Les frères Jorge et Jose Mas, copropriétaires de l'Inter Miami aux côtés de David Beckham, mèneraient les discussions qui pourraient aboutir à ce qui serait le plus gros coup de l'histoire de la MLS.

