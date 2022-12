Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Cette recrue de Campos est dans un rêve

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike a été la deuxième recrue de l’ère-Luis Campos au PSG après Vitinha l’été dernier. L’ex-buteur du Stade de Reims a rejoint un effectif composé de grandes stars, de quoi le laisser bouche bée six mois après son arrivée.

Depuis quelques années, le PSG a bâti une équipe XXL composée d’une constellation de stars. Cela a débuté avec l’été 2017 avec les arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé qui sont de véritables figures de proue du projet QSI et du PSG, en attestent leurs contrats courant respectivement jusqu’en juin 2027 et juin 2025. À l’été 2021, alors que son contrat était arrivé à expiration au FC Barcelone, le PSG a mis la main sur Lionel Messi qui pourrait prolonger pour sa part son contrat à Paris pour au moins une année supplémentaire.

Ekitike rejoint un casting XXL au PSG

Arrivé à la dernière intersaison en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike a rejoint un effectif conséquent et une concurrence importante à son poste d’attaquant avec la « MNM ». Pour autant, le jeune attaquant français de 20 ans apprend chaque jour avec les stars du PSG.

«C’est un réel plaisir pour moi d’être là tous les jours»