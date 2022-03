Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le départ des stars est réclamé !

Publié le 17 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter la situation de Lionel Messi et Neymar, Jérôme Rothen réclame leur départ du PSG l'été prochain.

Une semaine après le fiasco contre le Real Madrid, une révolution est attendue en interne puisque Leonardo et Mauricio Pochettino pourraient quitter le PSG l'été prochain. Toutefois, des changements pourraient également intervenir au sein de l'effectif. Et Jérôme Rothen réclame même le départ de Lionel Messi et Neymar.

«J’ai envie qu’ils se barrent»