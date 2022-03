Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a une réponse claire de Rémy Cabella !

Publié le 17 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Même s’il est actuellement libre de tout contrat et qu’il a été aperçu en tribunes à Geoffroy-Guichard, Rémy Cabella exclut l’idée d’un retour à l’ASSE pour le moment.

En raison du contexte actuel autour de la Russie avec la guerre en Ukraine, Rémy Cabella (32 ans) a résilié son contrat avec le club de Krasnodar et se retrouve donc libre. Et alors qu’il se trouvait dans les tribunes de Geoffroy-Guichard le 6 mars dernier pour le match entre l’ASSE et le FC Metz, Cabella a été envoyé sur le retour chez les Verts pour aider Pascal Dupraz dans son opération maintien. Mais dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien joueur de Montpellier et de l’OM a mis les choses au clair sur l’ASSE.

« Pas le moment pour qu’on se retrouve »