Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Ekitike se lâche sur son transfert

Thomas Bourseau

Entouré de Neymar, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi au PSG, Hugo Ekitike fait partie d’une constellation de stars depuis son arrivée à la dernière intersaison. Pour Canal+, et après une partie de saison, Ekitike est revenu sur son intégration.

Hugo Ekitike (20 ans) n’a pas eu des débuts en fanfare au PSG. Recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire au Stade de Reims l’été dernier, l’attaquant français a été jeté dans la fosse aux lions, étant confronté à la concurrence de Neymar, de Lionel Messi et de Kylian Mbappé au PSG.

1 but en Ligue 1 et une moitié de saison au PSG, Ekitike évoque son intégration

Et alors qu’il commence à avoir un peu plus de temps de jeu dernièrement avec le PSG contrairement au début de saison, Hugo Ekitike est revenu lors d’une interview avec Olivier Tallaron, diffusée sur Canal+ mercredi avant la rencontre de Ligue 1 opposant le PSG à Strasbourg, sur son intégration dans ce vestiaire de stars au PSG.

Mercato - PSG : Après la prolongation de Mbappé, Macron se fait tacler https://t.co/KiIKfHA7kf pic.twitter.com/a6azEVZH9D — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«Messi, Neymar, Mbappé ? Sacré club c’est vrai »