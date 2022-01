Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi et Neymar ont permis de boucler un gros transfert !

Publié le 28 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG l’été dernier, Sergio Ramos a indiqué que Neymar et Lionel Messi avaient joué un rôle dans son arrivée au Parc des Princes.

Au même titre que Georgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, Sergio Ramos a été recruté libre par le PSG l’été dernier alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid. Un gros coup réalisé sur le marché des transferts par Leonardo, même si Ramos a enchainé les pépins physiques depuis sa signature au PSG. Et dans un entretien accordé à PSG TV jeudi, l’international espagnol a lâché une grosse confidence sur son arrivée dans la capitale.

Ramos a parlé avec Messi et Neymar avant de signer