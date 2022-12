Mercato - PSG : Messi et Mbappé au coeur d’une révolution pour QSI ?

Thomas Bourseau

Auréolé de la couronne de champion du monde depuis dimanche soir grâce au sacre de l’Argentine au Mondial, Lionel Messi retrouvera bientôt le PSG pour notamment évoquer son avenir au club. Et ce dossier serait prioritaire au vu de la place qu’il prendrait dans le projet d’un éventuel futur actionnaire minoritaire.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont représenté le PSG en finale de Coupe du monde dimanche soir en portant fièrement les couleurs de l’Équipe de France et de l’Argentine. Les deux attaquants du Paris Saint-Germain se sont donnés coup pour coup, mais la confrontation a finalement tourné en la faveur du septuple Ballon d’or au terme d’une séance de tirs au but après prolongations (3-3). Place désormais ai football de club et aux retours dans les prochains jours de Messi et de Mbappé au PSG.

Le PSG attend le retour de Messi pour discuter prolongation

Et c’est à ce moment-là que le comité de direction du PSG devrait entamer les discussions avec le clan Lionel Messi pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Comme Ben Jacobs l’a souligné sur son compte Twitter , l’objectif est d’offrir une année certaine à Messi et une autre en option.

Messi et Mbappé au coeur des négociations avec un éventuel futur actionnaire minoritaire du PSG