Mercato - PSG : Mendes va faire une annonce retentissante pour Cristiano Ronaldo !

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus depuis plusieurs semaines. Alors qu'il serait attendu à Milan dans les prochaines heures, Jorge Mendes pourrait communiquer la décision de CR7 à la direction de la Juventus dès ce mercredi. Et il semblerait que Cristiano Ronaldo soit finalement parti pour rester chez les Bianconeri une saison de plus.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo se pose des questions quant à son avenir à la Juventus depuis de longues semaines. Alors que la Juve a manqué sa saison 2020-2021, CR7 envisage de faire ses valises cet été. Dans cette optique, ses représentants ont déjà commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ. Conscient de la situation de Cristiano Ronaldo, le PSG serait en embuscade, mais ne compte pas bouger son petit doigt tant que l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022, ne sera pas scellé.

Jorge Mendes va annoncer la décision de Cristiano Ronaldo