Mercato - PSG : Mbappé, Zidane… Le Real Madrid aurait un plan bien précis !

Publié le 23 avril 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid aimerait s’attacher les services de Kylian Mbappé au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Florentino Pérez aurait l’intention de se servir de l’arrivée du Français afin de remplir un objectif bien précis.

Qu’adviendra-t-il de Kylian Mbappé au terme de cette saison 2020/2021 ? La question mérite d’être posée dans la mesure où le contrat de l’international français au PSG prendra fin le 30 juin 2022. De ce fait, s’il ne prolonge pas d’ici cet été, l’attaquant de 22 ans pourrait être vendu par le club de ma capitale, qui ne peut pas prendre le risque de le conserver sans qu’il prolonge puisqu’il s’exposerait alors au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. De ce fait, le Real Madrid attendrait en coulisses afin d’éventuellement lancer une offensive pour arracher la signature de Kylian Mbappé.

Recruter Kylian Mbappé afin de convaincre Zinedine Zidane de rester ?