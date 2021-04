Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 avril 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid compterait s’offrir les services de Kylian Mbappé au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale commencerait à s’activer dans cette optique en coulisses.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Cette question occupe les esprits de bon nombre d’observateurs du PSG dans la mesure où le contrat de l’international français arriver à expiration le 30 juin 2022. En conséquence, faute de prolongation d’ici cet été, le club parisien pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre, sans quoi il prendrait le risque de le voir partir gratuitement un an plus tard. Dans ce contexte, le Real Madrid se tiendrait prêt en coulisses afin de surgir et adresser une offre au PSG si Kylian Mbappé ne renouvelle pas son contrat d’ici cet été. Et dans cette optique, le club madrilène serait déjà en train de s’activer afin de contrer le frein que pourrait s’avérer représenter ses moyens financiers limités.

Des banques seraient prêtes à soutenir le Real Madrid pour financer l’opération !