Mercato - PSG : Mbappé va rester à Paris ? Les trois raisons dévoilées

Entré dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision quant à son avenir. Alors que sa situation lui donne la possibilité de partir librement à l'issue de la saison, le Français n'a toujours pas tranché. Une prolongation au PSG est donc encore possible et en Espagne, on voit différentes raisons à ce que Mbappé prolonge l'aventure avec le club de la capitale plutôt que d'aller enfin au Real Madrid.

Ce mercredi, après le Trophée des Champions remporté par le PSG, Kylian Mbappé a pris la parole concernant son avenir. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Le joueur de Luis Enrique est toujours dans le flou, expliquant : « Après non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir ».



« Plusieurs raisons le poussent à rester à Paris »

Dans sa chronique pour AS , Frédéric Hermel a rebondi sur ces déclarations de Kylian Mbappé. A ses yeux, l'attaquant du PSG pourrait rester à Paris et il voit 3 raisons à cela : « Avec ses déclarations de mercredi, Mbappé montre qu'il n'a pas évolué dans sa réflexion et soyons honnêtes, cela l'éloigne de plus en plus de Madrid. Plusieurs raisons le poussent à rester à Paris. D'abord, d'un point de vue sportif, le PSG a construit une équipe autour de lui et a écarté des joueurs qui pourraient lui faire de l'ombre. On parle de Neymar et de Messi. Deuxièmement, Luis Enrique lui donne plus de liberté que ses prédécesseurs. Et troisièmement, il sait que Madrid ne lui offrira même pas la moitié du montant qu'il demande actuellement ».

