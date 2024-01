Mercato - PSG : Mbappé va faire craquer le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le choix de Kylian Mbappé continue de se faire attendre. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l'attaquant français est libre de discuter avec le club de son choix, et dans cette optique, le Real Madrid serait évidemment insistant. Quoi qu'il en soit, le club parisien commencerait à s'impatienter et attendrait une réponse rapide de son joueur.

Le feuilleton Mbappé n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin prochain et il se retrouve donc en position de force pour choisir son prochain club. Cependant, contrairement à 2022, cette fois-ci, une réponse rapide est attendue afin de boucler ce feuilleton plus tôt qu'il y a un an et demi.

Le PSG perd patience avec Mbappé

Mais visiblement, la situation n'a toujours pas assez évolué aux yeux du PSG. Selon les informations du Chiringuito , le club de la capitale mettrait effectivement la pression à son attaquant afin qu'il prenne une décision rapide. Il faut dire que si Kylian Mbappé venait à partir, le PSG devra rapidement trouver une solution pour le remplacer.

Toujours pas de décision prise ?

Et d'ailleurs, le PSG serait pessimiste dans ce dossier toujours d'après le média espagnol. Le club de la capitale pense de plus en plus que Kylian Mbappé va partir, c'est aussi la raison pour laquelle les Parisiens veulent le savoir le plus rapidement possible.