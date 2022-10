Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, transfert... Al-Khelaïfi n’a toujours pas pardonné au Real Madrid

Publié le 5 octobre 2022 à 01h30

Pierrick Levallet

Si le Real Madrid et le PSG s’entendaient très bien il y a quelques années, ce n’est plus le cas désormais. Et les relations entre les deux clubs ne sont pas prêtes de s’apaiser. Nasser Al-Khelaïfi en voudrait encore aux Merengue pour le feuilleton Kylian Mbappé. De son côté, Florentino Pérez serait craintif du président du PSG et aurait ainsi pris une grande décision pour ses joueurs.

Quelques années en arrière, le Real Madrid et le PSG s’entendaient très bien. Il arrivait que les deux clubs se rendent certains services, comme lorsque les Merengue sont intervenus dans le feuilleton Neymar, qui était annoncé vers une arrivée au Real Madrid. La Casa Blanca avait alors démenti la rumeur. Mais depuis l’émergence du projet de Super League, que Florentino Pérez souhaitait mettre, les relations avec le PSG se sont considérablement dégradées. Nasser Al-Khelaïfi s’était rangé du côté de l’UEFA à l’époque. Depuis, les deux clubs ne se sont pas réconciliés. Et Florentino Pérez est même devenu craintif du PSG.

Pérez a blindé ses joueurs par crainte du PSG

Comme le rapporte Marca , le président du Real Madrid serait parfaitement conscient de la puissance économique du PSG et de ce dont Nasser Al-Khelaïfi est capable sur le marché des transferts. De ce fait, Florentino Pérez aurait décidé de blinder les contrats des joueurs qu’il juge indispensables au club madrilène en instaurant une clause libératoire d’un milliard d’euros. Cela a été le cas pour Federico Valverde ou encore Vinicius Jr. Florentino Pérez veut à tout prix éviter de voir le PSG subtiliser les futures stars du Real Madrid.

Al-Khelaïfi en veut encore au Real Madrid pour Mbappé