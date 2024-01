Mercato - PSG : Mbappé sort du silence, c'est déjà validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Kylian Mbappé est sorti du silence au sujet de son avenir. L'attaquant du PSG a assuré qu'il n'avait toujours pas tranché et en a profité pour confirmer l'accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier. Une sortie que Daniel Riolo attendait avec impatience, et le journaliste n'est pas déçu des propos tenus par le capitaine de l'équipe de France.

Très attendue, la prise de parole de Kylian Mbappé a eu lieu mercredi en zone mixte après la victoire lors du Trophée des Champions contre Toulouse. « Non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix », a-t-il confié au sujet de son avenir. Une sortie qui plaît à Daniel Riolo qui attendait depuis longtemps que l'attaquant du PSG sorte du silence.

Mercato - PSG : Accord trouvé, le clan Mbappé lâche un aveu https://t.co/Bid6DJwxZ1 pic.twitter.com/gSCTLAvR1d — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Riolo valide la sortie de Mbappé

« Kylian est bien, c’est ce qu’on attend de lui. On aime ce côté un peu naturel… presque prétentieux ! Moi, ça ne me dérange pas, c’est sa personnalité, moi j’aime ça. C’est ce qu’on attend de lui, on veut l’entendre comme ça. En France, on n’a pas de stars. Les supporteurs du PSG ont besoin d’avoir cette relation fusionnelle et ça ne va passer que par Mbappé parce c’est la vedette du club », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«Je trouve qu’il est super quand il parle»