Mercato - PSG : Mbappé s'en va, coup dur pour le Qatar !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin, à moins d'un énorme retournement de situation. Pour oublier son numéro 7, le PSG penserait à recruter Jamal Musiala. Toutefois, les hautes sphères parisiennes pourraient être limitées financièrement pour boucler un tel transfert cet été.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, la star de 25 ans aurait déjà annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi.

Un joueur du PSG sacrifié pour un transfert à 120M€ ? https://t.co/6p7cMU3JLe pic.twitter.com/TTLgXXLSQS — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Le PSG s'intéresse à Jamal Musiala

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. De son côté, le PSG penserait à recruter Jamal Musiala pour oublier son numéro 7. Le pensionnaire du Bayern pouvant évoluer à la fois en tant qu'ailier gauche et milieu de terrain axial (offensif ou relayeur).

Le PSG a des contraintes budgétaires