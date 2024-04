Transferts à 170M€ au PSG, le Qatar prend une décision radicale

Benjamin Labrousse

Ce jeudi matin, la presse italienne révélait un accord entre Victor Osimhen et le PSG pour un transfert cet été. Toutefois, l’avant-centre de Naples serait en réalité assez loin d’une signature au sein du club parisien. Après avoir dépensé 170M€ pour les transferts de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos l’été dernier, Paris ne serait pas à la recherche d’un buteur.

La bombe est larguée. Dans la matinée de ce jeudi, le quotidien italien Il Mattino faisait état d’un accord entre le PSG et Victor Osimhen pour une signature l’été prochain. Cible de longue date du club français, le Nigérian serait donc la première recrue des Rouge et Bleu en vue de la saison prochaine…

Victor Osimhen n’est pas du tout proche du PSG à l’heure actuelle

Cependant, cette information a rapidement été contestée en France. Journaliste pour Foot Mercato , Santi Aouna a dévoilé ce jeudi que Victor Osimhen n’était pas du tout proche de s’engager en faveur du PSG. Même son de cloche pour RMC Sport , qui dévoile qu’à ce jour, aucun accord n’existe entre Paris et Naples, ni entre le club parisien et le joueur pour un transfert cet été. Surtout, le PSG aurait confiance en Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos vont rester au PSG

Respectivement recrutés contre 90M€ et 80M€ l’été dernier, le Français et le Portugais vont rester au PSG la saison prochaine. Selon les dernières indiscrétions de Santi Aouna, les propriétaires qataris du club de la capitale n’ont absolument pas prévu de se séparer des deux attaquants parisiens. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, dont la première saison au PSG a été ponctuée de hauts et de bas, vont avoir l’opportunité de se développer au sein de la formation de Luis Enrique la saison prochaine. Pour rappel, en début de saison, la direction du club parisien se voulait davantage patiente avec ses joueurs, souhaitant bâtir un projet plus axé sur le long terme...