Mercato - PSG : Mbappé reçoit une offre démentielle

Toujours dans le flou concernant son avenir, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher. Et comme en 2022, le choix qui s'offre à l'attaquant français semble se résumer à un duel entre le PSG et le Real Madrid. Et là encore, le club parisien serait disposé à faire toutes les folies pour conserver sa star, quitte à lui proposer un salaire encore plus important que celui qu'il touche aujourd'hui.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? L'attaquant du PSG et de l'équipe de France voit son contrat prendre fin en juin prochain, et le feuilleton concernant son choix a donc été largement relancé. Il faut dire que le crack de Bondy fait encore durer le suspens alors que depuis le 1er janvier, il est autorisé à discuter avec tous les clubs en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Comme en 2022, lorsqu'il se retrouvait dans une situation contractuelle similaire, le choix pour Kylian Mbappé semble se résumer à un duel entre une signature libre au Real Madrid ou une prolongation au PSG. Et visiblement, le club parisien a bien l'intention de sortir le grand jeu.

Le PSG offre 400M€ à Mbappé sur 4 ans

Il y a quelques jours, Daniel Riolo révélait ainsi les contours de l'offre du PSG pour Kylian Mbappé basée sur un salaire annuel estimé à 100M€. Au micro de l' After Foot , Stéphane Guy confirme, en ajoutant qu'il s'agirait d'un bail de 4 ans, plus long donc que le précédent. « Je confirme que si c’est un choix d’argent, ce qui est assumé par sa mère, Paris n’a aucun rival. Paris lui a proposé 400M€ pour quatre ans », assure le journaliste.

Une offre très supérieure à son contrat actuel