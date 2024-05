Mercato – PSG : Mbappé reçoit un message énigmatique au Real Madrid

Jean de Teyssière

La saison du PSG est terminée et Kylian Mbappé ne portera pas les couleurs du club de la capitale l'année prochaine. Il devrait troquer le bleu et le rouge pour le blanc du Real Madrid même si rien n'a encore été officialisé. Pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur du club espagnol, l'arrivée de Kylian Mbappé ne l'enthousiasme pas plus que ça et il a fait une déclaration énigmatique à ce sujet...

Avec 256 buts marqués depuis 2017, Kylian Mbappé va quitter le club en étant le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Direction le Real Madrid pour le Bondynois même si son arrivée n'a pas encore été rendue officielle...

«Si l'arrivée de Mbappé m'enthousiasme ? Ce qui m’enthousiasme, c’est le Real Madrid»

Pour le média espagnol El Chiringuito , Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur la potentielle arrivée du Bondynois la saison prochaine : « Si l'arrivée de Mbappé m'enthousiasme ? Ce qui m’enthousiasme, c’est le Real Madrid. »

Real Madrid : Inquiétude pour Mbappé avant son transfert ? https://t.co/ZPKrTrYtV9 pic.twitter.com/16S26sIoqc — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«J'ai beaucoup souffert l'autre jour avec la défaite en finale de l'Euroleague»