Mercato - PSG : Mbappé réclame son transfert, le Real Madrid jubile

Bien que son transfert soit envisageable à moyen terme, le Real Madrid semble avoir tourné la page Mbappé. Probablement vexé d'avoir été recalé en mai dernier, le club merengue se projette désormais sans le joueur du PSG. Florentino Pérez ainsi que Carlo Ancelotti se réjouissent tous deux de pouvoir compter sur Vinicius Junior ou encore Rodrygo.

Le feuilleton Mbappé est relancé ! En effet, seulement quelques mois après sa prolongation de contrat, l'attaquant français souhaiterait déjà quitter le PSG, visiblement frustré que sa direction n'ait pas tenu toutes ses promesses. Par conséquent, Kylian Mbappé pourrait se mettre en quête d'un nouveau clubs prochainement, et le nom du Real Madrid revient forcément avec insistance. Néanmoins, le club merengue , probablement vexé d'avoir été recalé au printemps dernier alors que tout semblait bouclé pour son arrivée libre, pourrait ne jamais revenir à la charge.

«Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo»

C'est en tout cas ce que laisse supposer la récente sortie de Florentino Pérez. En effet, le président du Real Madrid a pris un malin plaisir à se détacher du feuilleton Mbappé, tout en rappelant que le club merengue n'avait plus besoin de lui. « Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je ne lis même plus les rumeurs sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo. Ce sont de grands joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or », a lancé Florentino Pérez après le Ballon d'Or obtenu par Karim Benzema, au micro de La Cadena SER .

Le Real Madrid n'a plus besoin de Mbappé