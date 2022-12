Mercato - PSG : Mbappé recale le Real Madrid, il enrage encore !

Arthur Montagne

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a décidé de repousser les avances du Real Madrid afin de prolonger son contrat avec le PSG. Un choix qui n'a pas été du goût des Madrilènes qui ont vivement critiqué l'attaquant qu'ils réclamaient depuis des mois. Et pour Tomas Roncero, les excellentes prestations du crack de Bondy au Qatar ne changent absolument rien.

En mai dernier, après un très long feuilleton, Kylian Mbappé annonçait qu'il prolongeait au PSG alors que son contrat arrivait à échéance. Et pourtant, tout laissait à penser qu'il s'engagerait libre avec le Real Madrid. En Espagne, ce choix a d'ailleurs été vécu comme une trahison. Et d'après Tomas Roncero, même les excellentes prestations de l'attaquant du PSG au Qatar n'inverseront plus la tendance dans ce dossier. D'après lui, Kylian Mbappé n'est plus le bienvenu au Real Madrid dans les années à venir.

Roncero n'a pas digéré le refus de Mbappé

« En 1964, Alfredo Di Stéfano, qui était le plus grand, venait de jouer la finale de la Coupe d'Europe et de gagner le championnat. Soudain, il s'en est pris au club, et Santiago Bernabéu lui a dit qu'il devait partir. Et deux ans plus tard, Madrid a de nouveau gagné la Coupe d'Europe », lance le journaliste de AS sur le plateau du Chiringuito avant de fracasser Kylian Mbappé.

«Qu'il reste dans sa prison dorée»