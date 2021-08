Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe programme son arrivée à Madrid cet été ?

Publié le 18 août 2021 à 23h40 par La rédaction

Selon El Chiringuito, la mère de Kylian Mbappe serait venue récemment à Madrid pour visiter une maison. Que faut-il en déduire ? La réponse.

Au cours de l’émission El Chiringuito , de nouvelles révélations ont été faites autour du dossier Kylian Mbappe. Selon le média espagnol, la mère de l’attaquant parisien serait venue à Madrid il y a trois semaines pour visiter une maison. De quoi en tirer la conclusion logique que le clan Mbappe programme son arrivée prochaine à Madrid ?

Pas encore, mais…

Il est probablement trop tôt pour en déduire que Mbappe ait la certitude qu’il signera au Real avant la fin du mois d’août. En revanche, si cette information est exacte, alors on peut en tirer la conclusion que le clan Mbappe n’exclut pas une signature express au Real avant la fin du mercato et qu’il croit toujours le deal possible. En clair, il apparaît que dans l’esprit de l’attaquant parisien la partie est loin d’être terminée avec le PSG et on peut donc supposer qu’il devrait rapidement revenir en direction de Paris pour stipuler sa détermination à signer à Madrid.