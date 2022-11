Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Xavi lance un énorme appel du pied

Pierrick Levallet

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar... Le PSG possède vraiment l'une des attaques les plus redoutables d'Europe. Naturellement, Christophe Galtier fait des envieux sur le marché des transferts. Plusieurs clubs aimeraient avoir un effectif de cette qualité. Xavi lui-même a avoué qu'il ne serait pas contre avoir des joueurs de ce calibre sous ses ordres au FC Barcelone.

Dans son effectif, le PSG possède trois des meilleurs attaquants d’Europe : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar. Christophe Galtier a de quoi se faire plaisir. Et l’entraîneur parisien fait naturellement des envieux compte tenu de la qualité de son groupe. Même Xavi ne serait pas contre avoir Kylian Mbappé ou encore Neymar sous ses ordres en plus de Lionel Messi.

Coupe du Monde 2022 : Nouvelle frayeur pour Neymar, le Brésil passe aux aveux https://t.co/GMNSccE9TY pic.twitter.com/VUa2E3ZW37 — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Xavi aimerait entraîner Neymar et Mbappé

« Qui j’aimerais entraîner ? N'importe lequel des grands. En France, Mbappé par exemple. Neymar, Messi, je les aime beaucoup » a notamment avoué l’entraîneur du FC Barcelone lors d’un événement Adidas, dans des propos rapportés par SPORT .

Mbappé, Messi et Neymar brillent depuis le début de saison

À eux trois, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar totalisent 46 buts et 31 passes décisives. Le trio du PSG brille que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Actuellement, le Français, l’Argentin et le Brésilien sont encore en lice à la Coupe du monde. À voir comment ils reviendront de cette compétition au Qatar.