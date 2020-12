Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Messi déjà à l'origine d'un gros problème en interne ?

Publié le 5 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Neymar souhaite absolument évoluer avec Lionel Messi la saison prochaine, Rivaldo pense même que cela pourrait convaincre Kylian Mbappé de rester. Ce qui risque de poser des problèmes...

Mercredi soir, Neymar a affiché sa volonté d'évoluer à nouveau avec Lionel Messi : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Dans la foulée de cette déclaration, plusieurs informations ont confirmé que l'hypothèse de voir Lionel Messi débarquer au PSG existait. Mais afin de pouvoir assumer le salaire de La Pulga , il faudrait que Kylian Mbappé soit vendu. Seul problème, Rivaldo est convaincu que si le PSG attirer le sextuple Ballon d'Or cela pourrait donner des idées au Champion du monde qui se verrait bien évoluer aux côtés de Lionel Messi. Mais cela poserait un sérieux problème aux Parisiens qui auront du mal à assumer les salaires des trois attaquants en même temps.

Messi pourrait convaincre Mbappé de rester