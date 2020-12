Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz envoie un message très clair à Puel !

Publié le 5 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Longtemps mis à l'écart par Claude Puel, Ryad Boudebouz a refusé de quitter l'ASSE et compte bien retrouver sa place.

Durant le précédent mercato estival, Claude Puel a voulu se séparer de nombreux cadres afin de miser sur de jeunes joueurs, mais également pour alléger la masse salariale. Dans cette optique, Ryad Boudebouz a été mis à l'écart et est même passé proche de partir pour rejoindre le Qatar. Mais alors qu'il est resté, l'international algérien compte retrouver sa place et s'imposer .

«Je n’ai pas envie de partir en froid avec Claude Puel»