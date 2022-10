Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Ces chiffres ahurissants sur le contrat de Messi

Publié le 24 octobre 2022 à 18h00

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons à hauteur de 41M€ nets annuels avec le PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga prendra le large librement et gratuitement à l'été 2023 si elle ne prolonge pas d'ici-là. Mais heureusement pour les deux parties, Leo Messi disposerait d'une clause pour renouveler son contrat automatiquement.

Après plus de 20 ans de règne au FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses valises lors de l'été 2021. Alors que son contrat arrivait à terme, la Pulga n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente pour prolonger.

Mercato - PSG : Un plan machiavélique est monté pour ce transfert à 120M€ https://t.co/6tNEDut7U7 pic.twitter.com/g2tERcgI6E — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Messi a baissé son salaire de 20M€ pour signer au PSG

Dans l'obligation de se trouver un tout nouveau club, Lionel Messi a opté pour le PSG. En effet, le vétéran de 35 ans a signé un contrat de deux saisons - soit jusqu'au 30 juin 2023 - à hauteur de 41M€ nets annuels d'après Le Parisien . Et à en croire le média français, Leo Messi percevait environ 61M€ au FC Barcelone. La star argentine aurait donc fait un sacrifice financier d'environ 20M€ pour rejoindre le PSG.

Messi a un privilège contractuel que Neymar et Mbappé n'ont pas

Toujours selon Le Parisien , une partie du salaire de Lionel Messi lui serait versée en cryptomonnaie. Et la Pulga disposerait également d'une prime de fidélité au PSG. Ce qui peut compenser la prime à la signature qu'il n'a pas perçue. Autre avantage pour Leo Messi, il bénéficierait d’un abattement fiscal de 30 %. Un privilège dont ne jouissent pas Neymar et Kylian Mbappé. Arrivés lors de l'été 2017, les deux stars du PSG ne profiteraient pas du régime d’impatriation à cause de leur ancienneté en France. En effet, ils sont résidents depuis plus de cinq ans.

Leo Messi dispose d'une clause pour prolonger d'une année