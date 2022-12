Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Ce qui a fait pencher la balance pour le contrat de Messi

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Lionel Messi, il se pourrait que l’histoire dure encore un peu. D’après Le Parisien, un accord de principe aurait été convenu entre les deux parties pour faire durer le plaisir. Et à Paris entouré de Neymar et de Kylian Mbappé, Messi voudrait encore plus écrire sa légende.

Lionel Messi pourrait bien avoir fait un grand pas vers une prolongation de contrat au PSG. le10sport.com vous révélait en exclusivité le 20 octobre dernier que Lui Campos et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain préparaient la prolongation de contrat de Lionel Messi, le sien prenant actuellement fin en juin prochain bien qu’une option pour une année supplémentaire figure dans le deal en question. Le Parisien a mis fin à tout suspense ce mercredi en révélant un accord de principe trouvé au terme de discussions qui ont duré trois mois entre le PSG et le clan Lionel Messi pour que le champion du monde reste à Paris pendant au moins une saison supplémentaire.

Sa famille serait heureuse à Paris

Toujours d’après Le Parisien, il semblerait que Lionel Messi n’ait pas été très difficile à convaincre de poursuivre son aventure entamée en 2021 avec le PSG. La cause ? D’une part, sa femme et ses enfants se seraient bien intégrés à la vie parisienne et le PSG cocherait toutes les cases importantes concernant ses ambitions sportives.

Avec Neymar et Mbappé, Messi peut tout gagner

Au PSG, et aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, Lionel Messi estimerait pouvoir entrer un peu plus dans l’histoire. Après avoir raflé tous les trophées collectifs et individuels possibles, La Pulga pourrait s’écrire dans la légende du Paris Saint-Germain en devenant celui qui a pris part au premier sacre en Ligue des champions du club de la capitale si les Parisiens arrivaient à leurs fins cette saison ou la suivante.