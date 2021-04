Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid rêve d'un coup légendaire !

Publié le 9 avril 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé apparaît comme la grande priorité du Real Madrid, Florentino Pérez n’aurait pas pour autant tiré un trait sur Erling Haaland.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir, alors que Leonardo s’impatiente. Comme vous l’a révélé le10sport.com ce jeudi, les discussions sont actuellement bloquées, puisque le Bondynois souhaiterait conserver une certaine marge de liberté et ne pas s’engager sur une trop longue durée. Une situation qui fait les affaires du Real Madrid, déterminé à récupérer Kylian Mbappé. Selon OK Diario , le champion du monde tricolore est plus que jamais dans le viseur de Florentino Pérez et devancerait Erling Haaland sur la short-list des Merengue , mais ces derniers n’ont pas pour autant tiré un trait sur le Norvégien.

Après Mbappé, Haaland ?