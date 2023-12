Mercato - PSG : Mbappé fait peur au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est le club que Kylian Mbappé est destiné à rejoindre depuis des années à présent. Néanmoins, les circonstances ont changé au sein du club espagnol et de son vestiaire économiquement parlant. Ce qui mettrait un gros point d’interrogation sur l’éventuelle venue de l’attaquant du PSG. Explications.

Depuis ses débuts professionnels et même avant au vu de sa visite du centre d’entraînement du Real Madrid à son adolescence en 2012 où il avait notamment rencontré Zinedine Zidane, Kylian Mbappé semble destiné à arborer la tunique du Real Madrid à un moment de sa carrière professionnelle.

La prolongation de Mbappé au PSG en 2022 a tout changé ?

Et celui qui a choisi le PSG plutôt que le Real Madrid à l’été 2017 et qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club en mars 2023 est toujours lié à la Casa Blanca en marge de l’expiration de son contrat au PSG à l’issue de la saison. Cependant, les circonstances semblent être bien différentes que par le passé désormais.

Le Real Madrid ne cassera pas sa tirelire pour Mbappé !

En refusant de s’engager en faveur du Real Madrid en 2022 pour signer un contrat pharaonique au PSG, Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle sphère salariale bien au-dessus des possibilités du Real Madrid. En parallèle, le club merengue a misé sur d’autres talents offensifs et a fait de Vinicius Jr notamment sa figure de proue offensive. C’est pourquoi Relevo a révélé mardi que pour Mbappé, les dirigeants du Real Madrid ne prévoiraient certainement pas de faire de folies.

Une arrivée de Mbappé briserait l’harmonie économique du vestiaire !