Mercato - PSG : Mbappé et le Qatar reçoivent un avertissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va avoir un choix décisif à faire pour son avenir et devra donc trancher entre une prolongation ou un départ libre en fin de saison. Christophe Dugarry a livré son point de vue sur ce feuilleton, et demande simplement à Mbappé ainsi qu'aux dirigeants qataris du PSG d'agir en intelligence, peu importe la décision finale.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain ? Le capitaine de l'équipe de France refuse pour l'instant d'annoncer son choix, lui qui reste ardemment courtisé par le Real Madrid. Et en attendant de savoir si Mbappé optera pour une prolongation de dernière minute ou un départ libre, les observateurs ont tous leur point de vue sur ce véritable feuilleton qui anime l'actualité du PSG.

Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ bientôt décidé par Paris ? https://t.co/YrPZ69TUS5 pic.twitter.com/XYJkYnTwvI — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

« Que les choses se passent bien »

Au micro de RMC Sport , Christophe Dugarry a par exemple fait passer un message fort à Mbappé et au dirigeants du qataris du PSG : « J’ai envie de te dire que quoi qu’il se passe, que ce soit un remariage ou un divorce, je veux que les choses se passent bien. Que chacun sorte par le haut du panier. Il y aura des déçus, mais tu peux quand même avoir de l’élégance. C’est important d’en avoir un peu. S’il part, je veux que ça soit avec élégance, honnêteté, qu’il parle avec son cœur, quand il expliquera son départ. S’il reste, qu’il s’engage sur un vrai projet. Pas qu’il nous refasse une prolongation de deux ans et que dans 6 mois on en reparle », estime Dugarry.

« Ils se connaissent par cœur »