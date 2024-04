Mercato - PSG : Mbappé en galère à cause de Neymar et Messi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Moins tranchant depuis quelque temps avec le PSG, Kylian Mbappé traverse une période de doutes comme en témoigne sa récente performance contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et un ancien joueur du PSG estime même que l’attaquant français subit de plein fouet les départs de Neymar et Lionel Messi l’été dernier…

C’est un fait, Kylian Mbappé peine à retrouver son meilleur niveau depuis maintenant plusieurs semaines avec le PSG, et le capitaine de l’équipe de France a notamment déçu mercredi dernier face au FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3). Mais comment expliquer cette méforme de Mbappé, d’habitude tranchant lorsqu’il s’agit d’aborder les matchs décisifs en C1 avec le PSG ?

Un « relâchement » sans Neymar et Messi ?

Interrogé par Culture PSG , Eric Rabesandratana livre son point de vue à ce sujet : « C'est de moins en moins le Mbappé qu'on connaissait. Est-ce le fait de ne plus être challengé par des mecs comme Neymar ou Messi qui entraîne chez lui un relâchement ? Car quand il fallait montrer qu'il était là, il a toujours su le faire par le passé... », indique l’ancien défenseur du PSG, qui estime donc que Mbappé a perdu en compétitivité depuis les départs de Neymar et Messi.

« Il est devenu le seigneur du domaine »