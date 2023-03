Mercato - PSG : Mbappé, des phrases loin d’être anodines sur son avenir…

Alexandre Higounet

Le week-end dernier, Kylian Mbappe s’est exprimé sur l’incidence que pourrait avoir le résultat contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Et la réponse de l’attaquant parisien, bien loin d’être anodine, laisse quelques indices très parlants sur sa position aujourd’hui vis-à-vis d’un futur au Paris Saint-Germain.

En fin de semaine dernière, Kylian Mbappe s’était exprimé sur son avenir devant les micros, répondant notamment à la question de savoir si le résultat contre le Bayern aurait une incidence sur son futur : « Sans manquer de respect au PSG, je ne pense pas parce que si j’avais lié mon avenir à la Ligue des Champions je serais parti très loin. Je suis très heureux ici et je ne pense qu’à faire les beaux jours du club (…) Le fait que le public soit avec moi ? Juste jouer ici c’est un privilège, j’ai eu la chance de profiter de chaque moment, j’ai progressé en tant que joueur. J’ai beaucoup, beaucoup changé. Je suis arrivé j’étais un jeune joueur, peut-être très talentueux, tout ce qu’on veut, mais j’étais un jeune joueur. En tant qu’homme aussi, j’ai appris beaucoup de choses ici. Et comme je l’ai dit, jouer au Paris Saint-Germain encore plus pour moi, un Parisien de naissance, c’est quelque chose de spécial » .

Une part de communication mais pas uniquement…

Comment décrypter les propos du joueur parisien ? D’une part, ils visaient à ne pas rajouter une pression supplémentaire sur l’équipe avant le retour en déconnectant le match des éventuelles mauvaises conséquences qu’il aurait. Il est certain que si l’attaquant français avait tenu des propos laissant à penser qu’une élimination en C1 face au Bayern pourrait avoir une incidence sur son avenir, cela aurait eu un impact très négatif sur l’avant match. Il y a donc bien sûr une part de communication dans cette réponse.

Un état d’esprit tourné vers le long terme

Mais il n’y a pas que cela. Les mots de Kylian Mbappe laissent tout de même des indices très favorables sur son état d’esprit, bien loin de l’époque où il ne cachait pas son envie d’ailleurs. Aujourd’hui à la tête du projet, Mbappe s’est responsabilisé par rapport à la gestion du groupe et paraît – au niveau de son état d’esprit - déterminé à le mener durablement au sommet. Ce qui constitue assurément un élément très favorable pour le PSG en vue de son avenir.