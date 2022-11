Mercato - PSG : Mbappé bientôt transféré, un grand club ferme sa porte

Thomas Bourseau

Alors que le PSG ne fermerait pas la porte à un transfert XXL de Kylian Mbappé en 2023, il se pourrait qu’une porte de sortie prestigieuse se ferme pour le Français. Bien qu’intéressé par son profil, Manchester United ne prévoirait pas de s’impliquer dans cette opération à l’instant T.

Kylian Mbappé pourrait se retrouver dans les derniers mois de son aventure initiée en 2017 au PSG. En effet, d’après The Athletic , les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient tous sauf emballés par la possibilité de témoigner d’un départ libre de tout contrat de Mbappé à l’été 2024. Certes, le contrat signé au printemps dernier par le Français le lie au mieux jusqu’en juin 2025, mais cette dernière année de contrat ne serait qu’optionnelle. Kylian Mbappé aurait alors le dernier mot, situation dans laquelle le PSG ne voudrait pas se retrouver.

Le Real Madrid à l’affût, Liverpool focalisé sur d’autres secteurs

Un transfert en 2023 serait donc probable pour Kylian Mbappé contre une somme record à en croire The Athletic qui est revenu sur l’intérêt de longue date de Liverpool. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait en avril 2020 un appel téléphonique entre Jurgen Klopp et le père de Kylian Mbappé afin de lui présenter le projet sportif des Reds . Cependant, les investissements récents sur le marché effectués par Liverpool pourraient faire capoter le transfert de Mbappé. D’autant plus que la priorité du club serait de recruter un milieu de terrain.

Manchester United pour le moment pas impliqué dans le feuilleton Mbappé